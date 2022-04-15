Зеленский рассказал, когда Украина начала готовиться к столкновению с РФ
Киев, 15 апреля, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Украинские власти, осознавая неизбежность открытого столкновения с Россией, «начали эту войну ещё раньше». Об этом в интервью «Би-би-си» заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Украинский лидер пояснил, что Киев начал готовиться к столкновению с «одной из самых многочисленных армий в мире» заранее внутри страны.
Зеленский подчеркнул, то руководство страны понимало сложности грядущего противостояния, потому велась борьба с «некоторыми политическими группами», заранее закупало оружие и прилагались усилия для стабилизации внутренней ситуации.
Руководитель республики также добавил, что Украина заранее — ещё в декабре и январе — договаривалась с союзниками о финансовой помощи, поставках оружия и снаряжения.
Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля. Она направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины.
Глава государства пояснил, что целью операции является защита людей, долгие годы подвергающихся издевательствам и геноциду.