Москва, , 10:56 — REGNUM Российские войска за ночь уничтожили 25 украинских танков и других боевых бронированных машин. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил 15 апреля на брифинге.

Игорь Конашенков Минобороны.рф

По его словам, за период специальной военной операции Украина потеряла 132 самолета, 105 вертолетов, 245 зенитных ракетных комплексов, 456 беспилотных летательных аппаратов, 2213 танков и других боевых бронированных машин.

Кроме того, уничтожены 249 установок реактивных систем залпового огня, 966 орудий полевой артиллерии и минометов и 2110 единиц специальной военной автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, за ночь российские военные также уничтожили 13 военных объектов, в том числе два склада ракетно-артиллерийского вооружения.

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