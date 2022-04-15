Пенза, 15 апреля, 2022, 10:48 — ИА Регнум. В Пензенской области по итогам 2021 года физической культурой занимаются 604 248 жителей, или 51,8% населения региона. Годом ранее этот показатель составлял 48,9%, сообщила министр физической культуры и спорта области Евгения Бочкарёва.

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Уровень обеспеченности населения региона спортивными сооружениями вырос с 75,1% до 77,4%. В рамках реализации проекта «Спорт — норма жизни» в Пензенской области создано 20 малых спортивных площадок. В 2022 году появятся еще четыре объекта в Спасском, Неверкинском, Наровчатском и Белинском районах. Для Сердобского района на создание спортивной площадки в этом году предусмотрена закупка оборудования в сумме 20 млн рублей.

В Пензенской области в 2022 году проведут 690 спортивно-массовых мероприятий, впервые состоятся областные игры ГТО.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области в марте услуги физкультуры и спорта подорожали на 3,25%.

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