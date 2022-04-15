Краснодар, 15 апреля 2022, 10:47 — REGNUM Власти Краснодара отложили срок завершения отопительного сезона до 18 апреля в связи с погодными условиями, сообщили в мэрии кубанской столицы.
Поскольку неделя оказалась дождливой и ветреной, отключение тепла перенесли с 15 на 18 апреля. По прогнозам синоптиков, к концу месяца в городе уже установится летняя погода — температура превысит 25 градусов тепла.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Краснодара заявляли об отключении отопления с 15 апреля. Отопительный сезон в столице края стартовал с 5 октября 2021 года.