Краснодар, 15 апреля, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Власти Краснодара отложили срок завершения отопительного сезона до 18 апреля в связи с погодными условиями, сообщили в мэрии кубанской столицы.

Josh Wedin Батарея отопления

Поскольку неделя оказалась дождливой и ветреной, отключение тепла перенесли с 15 на 18 апреля. По прогнозам синоптиков, к концу месяца в городе уже установится летняя погода — температура превысит 25 градусов тепла.

«С понедельника, 18 апреля, организации краевого центра, на балансе которых есть отопительные котельные, начнут прекращать подачу теплоносителя на обогрев помещений», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Краснодара заявляли об отключении отопления с 15 апреля. Отопительный сезон в столице края стартовал с 5 октября 2021 года.