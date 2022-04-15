Иркутск, , 10:47 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 15 апреля 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8540 человек, причём семеро из них погибли за последние сутки.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 290 135 (+127 за сутки). Это в разы меньше, чем в начале марта 2022 года. Госпитализированы 484 (-20 за сутки).

В то же время выздоровели 283 973 пациента (+287 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 664 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (0 за сутки).

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