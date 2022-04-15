Каир, 15 апреля, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Итальянская энергетическая компания Eni планирует развернуть добычу нефти на одном из месторождений в Египте. Об этом 15 апреля сообщает Masry-al-Youm.

Riboabogados.com.ar Добыча нефти

По данным журналистов, компания планирует провести разведку запасов нефти и газа в пустынных районах на западе страны вблизи границы с Ливией.

По предварительным данным, объёмы полезных ископаемых в этом районе позволяют добывать до 8500 баррелей нефти в сутки. Предполагается, что разработкой месторождений Египта займутся и другие итальянские компании.

Ранее Eni заключила соглашение о сотрудничестве с алжирской государственной нефтедобывающей корпорацией Sonatrach. Европейские корпорации ищут новые источники энергоносителей на фоне санкций, введённых Западом против России.