Грозный, , 10:46 — REGNUM По позициям украинских нацистов в районе Северодонецка в Луганской Народной Республики (ЛНР) были нанесены успешные артиллерийские удары. Об этом 15 апреля сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Бено докладывает об успешных артиллерийских ударах по позициям врага, укрывающегося в районе населенного пункта Северодонецк», — написал он в своем сообщении.

Также глава Чечни отметил, что российские истребители и реактивные системы залпового огня ведут активное подавление укрепленных опорных пунктов киевских боевиков.

При этом Северодонецк и Краматорск являются основными пунктами сосредоточения группировки украинских вооруженных формирований в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что российские военные уничтожили на Украине отряд польских наемников в количестве до 30 человек.