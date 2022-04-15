Москва, , 10:45 — REGNUM В Подмосковье на Пасху (24 апреля) и в период майских праздников (30 апреля — 3 мая и 7–10 мая) ограничат продажу алкоголя, сообщили ГУ МВД России по Московской области.

Без алкоголя

По словам начальника управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти и местного самоуправления ГУ МВД России по Московской области, полковника полиции Андрея Стрыгина, ограничения продажи алкоголя будет действовать в местах проведения крупных массовых мероприятий.

Стрыгин уточнил что полностью запретить продажу алкоголя в праздники невозможно, поэтому ограничения вводятся на расстоянии 500 метров от проводимого массового мероприятия.

ИА REGNUM ранее сообщало, идею Минздрава России о запрете продажи любых алкогольных напитков лицам моложе 21 года поддерживают 39% граждан.

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