Москва, 15 апреля, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Вооруженные силы России ответят на провокации украинских боевиков на своей территории новыми ракетными ударами по объектам в Киеве, заявил 15 апреля представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны России Пуск ракеты «Калибр»

«Количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будет наращиваться в ответ на совершение киевским националистическим режимом любых атак террористического характера или диверсий на российской территории», — сказал Конашенков на брифинге.

Генерал-майор добавил, что ночью 15 апреля ракета морского базирования «Калибр» поразила Жулянский машиностроительный завод «Визар» на окраине Киева, ударом уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов. Всего поражены 13 военных объектов в разных районах.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.