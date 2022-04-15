15 апреля 2022 | Время чтения 1 мин

Санкт-Петербург, , 13:13 — REGNUM Московский ЦСКА обыграл санкт-петербургский СКА в седьмой встрече финальной серии Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» и завершилась со счётом 3:0.

Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и ЦСКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Дубль оформил нападающий ЦСКА Сергей Плотников (24-я и 38-я минуты) и Константин Окулов (59-я минута).

ЦСКА выиграл серию со счетом 4-3 и пробился в финал Кубка Гагарина. Соперником ЦСКА В финале плей-офф КХЛ ЦСКА встретится с магнитогорским «Металлургом». Первый матч финала Кубка Гагарина состоится 18 апреля в Магнитогорске.

Игрок команды ЦСКА Богдан Киселевич Дарья Драй © ИА REGNUM

Вратарь команды ЦСКА Иван Федотов Дарья Драй © ИА REGNUM Вратарь команды ЦСКА Иван Федотов, игрок команды СКА Михаил Воробьев и игрок команды ЦСКА Артем Сергеев Дарья Драй © ИА REGNUM

Вратарь команды ЦСКА Иван Федотов, игрок команды СКА Михаил Воробьев и игрок команды ЦСКА Артем Сергеев Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и ЦСКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и ЦСКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и ЦСКА Дарья Драй © ИА REGNUM Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и ЦСКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды СКА Марат Хуснутдинов и игрок команды ЦСКА Андрей Светлаков Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и ЦСКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Вратарь команды ЦСКА Иван Федотов Дарья Драй © ИА REGNUM Вратарь команды ЦСКА Иван Федотов и игрок команды СКА Эмиль Галимов Дарья Драй © ИА REGNUM

Вратарь команды ЦСКА Иван Федотов Дарья Драй © ИА REGNUM

Skasister Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и ЦСКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды ЦСКА Константин Окулов и игрок команды СКА Никита Гусев Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды СКА Михаил Воробьев и игрок команды ЦСКА Богдан Киселевич Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и ЦСКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды СКА Александр Волков и игрок команды ЦСКА Владислав Каменев, вратарь команды ЦСКА Иван Федотов Дарья Драй © ИА REGNUM

Вратарь команды ЦСКА Иван Федотов Дарья Драй © ИА REGNUM

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки ЦСКА радуются победе в матче плей-офф Кубка Гагарина с командой СКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки СКА и ЦСКА после матча плей-офф Кубка Гагарина Дарья Драй © ИА REGNUM

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров и старший тренер СКА Валерий Брагин Дарья Драй © ИА REGNUM

СКА – ЦСКА. Матч седьмой – 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

0:1 Плотников (Панкратов), 23:38

0:2 Плотников (Слепышев), 37:51

0:3 Окулов, 58:26 ПВ

Статистика матча:

Броски: 57-51

Броски в створ: 26-21

Вбрасывания: 21-30

Блокированные броски: 17-17

Силовые приемы: 15-12

Время в атаке: 14:59–11:12

Штраф: 12-16

Вратари: Юханссон – Федотов

Главные судьи: 30. Гашилов Виктор, 37. Оленин Константин

Линейные судьи: 56. Кучава Торнике, 84. Шалагин Никита