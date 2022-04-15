Донецк, , 10:42 — REGNUM За последние сутки украинская артиллерия совершила обстрелы пяти городов Донецкой Народной Республики. Об этом 15 апреля сообщили в Народной милиции ДНР.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки противник выпустил по гражданской инфраструктуре 186 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня, а также стволовой артиллерии. В результате атак один человек погиб, 14 пострадали. Повреждены 32 дома.

«Материалы по факту гибели и ранения гражданских лиц, повреждения инфраструктуры переданы в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командования ВСУ», — рассказали в милиции.