Чита, , 10:42 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае улучшилась. Как сообщает оперативный штаб 16 апреля 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 167 365 (+69 за минувшие сутки). Вместе с тем 163 367 пациентов (+261 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

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Тяжелобольных насчитывается 29 (-1 за сутки), шестеро (0 за сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Общее число жертв составляет уже 2656 человек (+1 за сутки). Это один из минимальных показателей за все время пандемии.

«На основании федерального регистра за весь период пандемии 2 325 забайкальцев скончались от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. У 331 жителя региона заболевание протекало с полной клинической картиной опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания», — отмечается официальный информации.

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