Пермь, , 10:41 — REGNUM В Пермском крае по реке Вишера планируют запустить речной трамвай. Пермяки и гости региона смогут совершать речные прогулки. Об этом сообщает телекомпания »РифейПермь».

Вишерский заповедник vishersky. ru

В рамках развития внутреннего туризма на территорию заповедника «Вишерский» будут организованы туры выходного дня. Уже разработаны маршруты с расчетом на небольшие туристические группы. Кроме того, на горе Полюд намерены обустраивать музей и возрождать часовню, которая находилась там до революции.

Добавим, Вишерский государственный заповедник образован в 1991 году на крайнем северо-востоке Пермской области. Площадь заповедника составляет 241 200 га, а площадь охранной зоны — 52 218 га. Здесь находится нетронутый массив темнохвойной тайги и гор, расположенный в живописнейших местах Северного Урала у истоков реки Вишеры.