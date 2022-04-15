Вашингтон, , 10:41 — REGNUM Второй автобус с латиноамериканскими мигрантами прибыл 14 апреля из американского штата Техас в Вашингтон, сообщает New York Post.

Мигранты Gémes Sándor/SzomSzed

Ранее губернатор Техаса Грег Эбботт выпустил специальное распоряжение, согласно которому нелегальные мигранты, проникающие на территорию американского штата Техас, будут направляться на автобусах в столицу США город Вашингтон.

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Автобус, в котором находились 14 нелегальных иммигрантов, которые с тех пор были освобождены из-под стражи и получили постановление явиться в иммиграционный суд, прибыл к вокзалу Юнион незадолго до 4:30 утра.

По словам источника, мигранты прибыли из Венесуэлы, Никарагуа, Кубы и Колумбии. Другой, назвавшийся Хуаном из Колумбии, сказал, что прибыл в Мексику на самолете, а затем пересек Рио-Гранде, чтобы попасть в США. Хуан добавил, что планирует поехать в Нью-Йорк, чтобы присоединиться к своим друзьям и, возможно, найти работу

Ранее в Вашингтон прибыл первый автобус с мигрантами из Латинской Америки, на котором прибыло 24 мигранта.