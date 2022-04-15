Чебоксары, , 10:40 — REGNUM В Чувашии началась подготовке к выставке «День поля», в рамках которой планируется определить исполнителя по «подготовке опытных делянок» сельхозкультур. Соответствующее извещение о подаче заявок размещено на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Поле Черкасский Андрей © ИА REGNUM

Заказчиком выступает казённое унитарное предприятие Чувашии «Агро-Инновации».

«Объект закупки: «Услуги по научной организации по подготовке опытных делянок сельскохозяйственных культур к выставке-демонстрации «День поля», — отмечается в документации.

Работы будут проводиться в Цивильском районе. Согласно документу, исполнитель должен, в частности, подготовить территорию для показа техники в работе (почвообработка, кормозаготовка, опрыскивание) с площадью не менее 15 гектаров, разместить демонстрационные семенные посевы на площади не менее 100 гектар, в том числе новые сорта.

«Осуществляет посев демонстрационных культур не менее 140 сортов в оптимальные агротехнические сроки с площадью одной делянки не менее 15 м2 с дополнительным внесением азотных удобрений», — уточняется в описании закупки.

При этом исполнитель должен гарантировать, что имеет в наличии полный комплекс тракторов, сельскохозяйственных машин, орудий и агрегатов, спецтехнику.

Начальная цена определена в размере 2,5 млн рублей. Данные средства выделяются из республиканского бюджета Чувашии.

Заявки завершат принимать 22 апреля. При подписании контракта работы должны быть выполнены к 1 августа 2022 года.