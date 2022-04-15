Ростов-на-Дону, 15 апреля, 2022, 10:40 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону пассажирский транспорт с 15 апреля переведён на летний режим работы. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Наталья Стрельцова ИА EGNUM Автобус

«Переход на летнее расписание не повлияет на качество транспортного обслуживания при условии выполнения подрядчиками установленного плана выпуска подвижного состава на линию», — уточняют власти.

Муниципальные маршруты сформированы исходя из потребностей большинства пассажиров. Теперь курсировать по городским маршрутам будут 989 единиц транспорта в рабочие дни и 809 единиц подвижного состава — в выходные дни.