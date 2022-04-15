Улан-Удэ, 15 апреля, 2022, 10:39 — ИА Регнум. В Бурятии индекс потребительских цен в марте по сравнению с февралём составил 108,9%. Продовольственные товары подорожали в среднем на 7,4%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Макароны

На динамику цен значительно повлиял рост цен на овощи и фрукты. Так, бананы за месяц подорожали на 31,1%, груши — на 30,6%, капуста — на 26,9%, помидоры - на 18,4%, картофель - на 17,4%. При этом цены на огурцы снизились сразу на четверть.

Кроме того, выросли цены на рис (+17,1%), вермишель (+13,1%), макароны из пшеничной муки высшего сорта (+12,3%), крупа овсяная и перловая (+11,2%), крупа гречневая (+8,8%) и так далее.

«Также увеличились цены на кофе натуральный растворимый на 38,9%, кофе натуральный в зёрнах и молотый – на 37,3%, сахар – на 31,9%, чай черный байховый – на 29,7%, масло оливковое – на 20,7%, консервы мясные – на 17,3%», — добавили в службе статистики.