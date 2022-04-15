Симферополь, 15 апреля 2022, 10:39 — REGNUM Подлые провокации украинских нацистов в российском приграничье демонстрируют, что планы нападения на Донбасс и Крым тщательно вывешивались. Об этом утром 15 апреля написал в соцсетях спикер Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.
Он подчеркнул, что эти провокации — отчаянная попытка уцепиться в момент крушения «нацистского корабля».
Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля обстрелам со стороны Украины подверглись приграничные населённые пункты в Брянской и Белгородской областях. Есть пострадавшие, в том числе и граждане Украины.