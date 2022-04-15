Симферополь, 15 апреля, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Подлые провокации украинских нацистов в российском приграничье демонстрируют, что планы нападения на Донбасс и Крым тщательно вынашивались. Об этом утром 15 апреля написал в соцсетях спикер Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

Crimea.gov.ru Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов

«Нацисты совершают подлые провокации на наших границах. Это — подтверждение того, что планы о нападении на Донбасс и Крым вынашивались очень долго и тщательно. Сейчас американские кураторы ВСУ пытаются втянуть их в провокации на российских границах», — написал Константинов.

Он подчеркнул, что эти провокации — отчаянная попытка уцепиться в момент крушения «нацистского корабля».

«Мы, крымчане, ждём, когда на купол Верховной рады, здание СБУ и на Банковую упадёт «Искандер» или что-то более серьёзное. Пришло время нам действовать в отношении их «центров принятия решений», — считает Константинов.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля обстрелам со стороны Украины подверглись приграничные населённые пункты в Брянской и Белгородской областях. Есть пострадавшие, в том числе и граждане Украины.