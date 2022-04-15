Москва, 15 апреля 2022, 10:42 — REGNUM Арбитраж Москвы 23 мая 2022 года планирует рассмотреть иск Минпромторга России к федеральному казённому предприятию «Тамбовский пороховой завод». С последнего требуют более 19,6 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.
Иск был подан 13 апреля 2022 года, дело принял судья Федоточкин. Сумма иска составляет 19 698 133,33 рубля.
Помимо этого, небольшой иск к министерству и заводу в эти же дни подало ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО», которое требует взыскать задолженность за потребленную тепловую энергию. Дело рассмотрят 11 мая.
Напомним, завод ведёт свою историю с 1914 года.