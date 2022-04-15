Москва, , 10:42 — REGNUM Арбитраж Москвы 23 мая 2022 года планирует рассмотреть иск Минпромторга России к федеральному казённому предприятию «Тамбовский пороховой завод». С последнего требуют более 19,6 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Бочка с порохом miss_millions

Иск был подан 13 апреля 2022 года, дело принял судья Федоточкин. Сумма иска составляет 19 698 133,33 рубля.

Помимо этого, небольшой иск к министерству и заводу в эти же дни подало ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО», которое требует взыскать задолженность за потребленную тепловую энергию. Дело рассмотрят 11 мая.

Напомним, завод ведёт свою историю с 1914 года.