Салехард, , 10:38 — REGNUM В Салехарде за продажу лекарства без назначения врача с аптечной сети взыскан моральный вред, нанесённый отравленной несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Лекарство Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Установлено, что студентке в аптеке продано лекарственное средство «баклосан» без назначения врача. После приёма препарата девушка поступила в больницу с отравлением. Эксперт установил лёгкий вред здоровью.

Прокурор Салехарда направил иск в суд о взыскании с аптечной сети компенсации причинённого морального вреда. Суд постановил взыскать с фармкомпании в пользу девушки 50 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Дагестане отравились лекарственным препаратом двое детей в возрасте трёх и пяти лет. Обоих лечили на дому родные.

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