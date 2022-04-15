Чита, 15 апреля, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Жители Забайкалья приняли участие в масштабном всероссийском мероприятии – тематическом музыкальном телемарафоне «Zа Мир — без нацизма». Как сообщает пресс-служба правительства региона, мероприятие состоялось 15 апреля на площади им. Ленина в Чите.

Правительство Забайкалья Заместитель командующего 29 армией Виталий Мясник

Губернатор Забайкалья Александр Осипов отметил, что главный смысл мероприятия передается лозунгом – «Нацизму – нет! Россия, вперед!».

«К сожалению, мир забыл, кто спас его от нацизма. Мы десятилетиями наблюдали, как сносили памятники нашим прадедам, дедам и отцам, которые положили жизнь, чтобы спасти мир от нацизма. Страшно сказать, но вчерашние братья, с которыми мы жили в одном государстве, в течение двух десятилетий напитывались чувством собственной исключительности в первую очередь над нами. Они ненавидят все народы России, независимо от национальности – русский, бурят, кавказец, еврей. На всех международных мероприятиях, в своей политике они искали возможность, как можно ущемить интересы России», — сказал губернатор края.

Глава региона рассказал, что был в расположении российских войск, где общался с бойцами и их командирами. Он отметил, что, несмотря на их стойкость, они нуждаются в нашей моральной поддержке.

Заместитель командующего 29 армией Виталий Мясник, приветствуя участников телемарафона, сказал, что военнослужащие находятся на переднем крае в борьбе с нацизмом.

«Офицеры, прапорщики, старшины, сержанты и солдаты мужественно и стойко выполняют свой воинский долг, рискуя собственной жизнью. Каждый из них знает, что мы – едины, что мы их поддерживаем. Только объединившись, мы сможем восстановить историческую справедливость и преодолеть любые трудности», — отметил он.

Телемарафон проходит в поддержку российских военнослужащих, которые участвуют в спецоперации на Украине. Мероприятие приурочено ко Дню единения народов Беларуси и России и станет актом памяти граждан, замученных фашистскими карателями – украинскими националистами. Марафон пройдет на 12 площадках – от Владивостока до Калининграда в соответствии с часовыми поясами с Востока на Запад, будет освещаться на центральных телеканалах.

Редакция ИА REGNUM ведет трансляцию.

Читайте также: Военная спецоперация России: ради прочного мира — трансляция