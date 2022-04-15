Уфа, , 10:39 — REGNUM Рыбаков, которые по пояс ушли под лед, спасли на реке в Башкирии. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба государственного комитета региона по чрезвычайным ситуациям.

Рыбаки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сообщается, что 14 апреля спасатели г. Туймазы проводили профилактический рейд на оз. Кандрыкуль Туймазинского района. На водоеме находилось почти 50 человек, которые были подручных средств спасения на воде и спасательных жилетов.

Отмечается, что толщина льда на середине этого озера составляла примерно 30 см, а около берега – около семи см.

«Во время проведения профилактического рейда спасатели увидели двух рыбаков, которые провалились по пояс под лед. Сотрудники службы незамедлительно пришли на помощь и эвакуировали мужчин на берег», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии закрыли все ледовые переправы.