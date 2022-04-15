Уфа, 15 апреля, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Рыбаков, которые по пояс ушли под лед, спасли на реке в Башкирии. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба государственного комитета региона по чрезвычайным ситуациям.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рыбаки

Сообщается, что 14 апреля спасатели г. Туймазы проводили профилактический рейд на оз. Кандрыкуль Туймазинского района. На водоеме находилось почти 50 человек, которые были подручных средств спасения на воде и спасательных жилетов.

Отмечается, что толщина льда на середине этого озера составляла примерно 30 см, а около берега – около семи см.

«Во время проведения профилактического рейда спасатели увидели двух рыбаков, которые провалились по пояс под лед. Сотрудники службы незамедлительно пришли на помощь и эвакуировали мужчин на берег», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии закрыли все ледовые переправы.