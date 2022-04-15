Санкт-Петербург, 15 апреля, 2022, 11:03 — ИА Регнум. В связи с решением об уходе с российского рынка из-за антироссийских санкций ЕС и США финский холдинг Fazer ищет покупателей своих активов в РФ. Об этом 15 апреля пишет издание «Коммерсант».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Хлеб

Холдинг вложил в свой бизнес в России 300 млн евро. На территории Санкт-Петербурга у компании имеется три фабрики, еще одна в Москве. Оборот за 2021 год составил 157 млн евро.

Главной продукцией холдинга, приносящей большую часть выручки (70%), является хлеб и хлебные изделия. Далее идут замороженные полуфабрикаты. В Северной столице доля компании на рынке составляет 38%, что обеспечивает ей первую позицию по отношению к конкурентам.

Возможная сделка имеет ряд неудобных для российских покупателей условий, в том числе необходимость заплатить в валюте на счёт европейской компании. При этом холдинг пока не обозначает желаемую стоимость, а предлагает покупателям назвать её самим.

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Напомним, о своём уходе из России Fazer заявил в начале марта. Причиной такого решения стала геополитическая обстановка между Россией и Украиной. От использования своего имени в России холдинг откажется в пользу ООО «Хлебный дом».