В ДНР рассказали о последствиях ударов «Градов» по Ясиноватой
Донецк, 15 апреля, 2022, 10:33 — ИА Регнум. В результате украинских ударов по городу Ясиноватая серьёзные повреждения получил Ясиноватовский машиностроительный завод. Об этом 15 апреля сообщили в Народной милиции ДНР.
Иван Шилов ИА REGNUM
ДНР
Украинские войска совершили несколько обстрелов города из ракетных систем залпового огня «Град». В милиции рассказали, что завод получил серьёзные повреждения, двое сотрудников пострадали, ещё один погиб.
Также в результате атак получили повреждения 40 домостроений.