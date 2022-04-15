Донецк, 15 апреля, 2022, 10:33 — ИА Регнум. В результате украинских ударов по городу Ясиноватая серьёзные повреждения получил Ясиноватовский машиностроительный завод. Об этом 15 апреля сообщили в Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Украинские войска совершили несколько обстрелов города из ракетных систем залпового огня «Град». В милиции рассказали, что завод получил серьёзные повреждения, двое сотрудников пострадали, ещё один погиб.

Также в результате атак получили повреждения 40 домостроений.