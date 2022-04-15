Восточный Иерусалим, , 10:37 — REGNUM Подразделения израильской полиции МАГАВ выставили заграждения на всех подходах, ведущих к мечети Аль-Акса. Об этом сообщает Al-Mayadeen со ссылкой на свой источник в Иерусалиме.

Полиция Израиля в масках Israel Police

По последним данным, утром 15 апреля полицейские подразделения перекрыли подходы к воротам Баб-аль-Асбат – одному из входов на территорию мечети. В городе также появились вооружённые патрули и полицейская техника.

По данным журналистов, такие меры предпринимаются для того, чтобы не допустить на территорию мечети сторонников палестинских радикальных группировок.

Ранее в движении ХАМАС призвали своих сторонников собраться у мечети Аль-Акса, чтобы не допустить нападений еврейских радикалов.