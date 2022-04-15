15 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что российским бизнесменам не будут возвращены арестованные в США в рамках санкций активы.

Анна Царькова, , 11:35 — REGNUM Российским бизнесменам не будут возвращены арестованные в США в рамках санкций активы. Об этом 14 апреля заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Ограбление банка Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

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Новость обсудили читатели телеграм-канала украинского журналиста и политика Дмитрия Васильца, а также — телеграм-канала бывшего депутата Рады Олега Царёва.

«В Белом доме заявили, что не собираются возвращать арестованные активы российских бизнесменов. «Наша цель заключается не в том, чтобы возвращать их. Наша цель заключается в том, чтобы использовать их лучше, чем таким образом». Это прекрасно, конфискованные деньги, недвижимость и яхты по утверждениям «Белого Дома» они будут использовать лучше. Миф про «священное право частной собственности» разрушен полностью. Требую, чтоб бандиты в Белом доме также ограбили и украинских олигархов, они тоже своим имуществом плохо пользуются», — написал Дмитрий Василец.

«Экспроприация экспроприаторов. За что боролись, на то и напоролись», — отреагировал Владимир Ш.

«Священное право частной собственности существует исключительно для американцев», — добавила Nata L.

«Сами воровали, теперь получите бумерангом», — пишет Olesia K.

«Дааамс, Робин Гуда я немного по-другому представляла», — задумалась Алена Н.

«С одной стороны и не жалко, так как награбленное добро никогда бы и не вернулось в РФ. А с другой — США убивает то, что всегда подкупало и привлекало граждан других стран для переезда, а именно — свобода слова и частная собственность», — комментирует Konstantin.

Частная собственность David Lotito

«Я всегда думал, что демократия — это власть народа, но вот товарищ Рузвельт мне доходчиво объяснил, что демократия — это власть американского народа». И. В. Сталин. Так что священное право частной собственности, свобода слова, как и остальные права и свободы, это только для американского народа, вернее отдельных его представителей», — подчеркнул Виктор Е.

«Пацаны не меняют свои привычки, — раньше грабили колонии, а теперь отжимают [активы] у бизнесменов. Благо у нас, простых обыкновенных, кроме граблей отжимать нечего. Американцы, вам нужны наши грабли?» — с сарказмом поинтересовалась Наташа.

«Ох, как хорошо показали всему миру свою сущность. Бандиты», — отреагировала Tatyana.

«[Чего] радоваться? Олигархи награбили в России, а не партнёры ограбили олигархов. Наши деньги в итоге оказались на Западе, а мы носы утираем», — добавил Виктор О.

«Войны, грабёж, колонизация и эксплуатация туземцев, враждебное отношение ко всем народам земного шара, это политика США. Как только все страны земного шара это поймут и встанут в один строй с Россией, тогда и рухнет Америка», — отметил Валерий Е.

«А Путин предупреждал…» — пишет Дмитрий Z.

«Да пусть себе бензинчика купят на эти деньги», — с сарказмом отреагировал Виктор П.

«Олигархам! Тем, кто нажился на приватизации. Есть выражение: Вор у вора дубинку украл!» — написал Андрей Г.

«Салливан по ходу агент ФСБ. Так за суверенитет РФ борется», — иронизирует Nikolai S.

«Давно все поняли. Вопрос, когда мы только всем миром возьмёмся [за] этих пиратов?..» — спросила Лорика.

Джейк Салливан Whitehouse.gov

«Грабь награбленное — это лозунг… [американцев]. Но с деньгами олигархов — *рен с ними, а деньги государства необходимо возвращать!» — добавил Алексей.

«Ибо… [нечего] было грабить свою страну и народ. Пусть теперь попробуют пожить без горничных, водителей и поваров. Не жалко!» — комментирует Владимир.

«Американцы всегда кидают. Боливар не выдержит двоих», — написал Avar2000.

«То, что американцы арестовали — это деньги украденные у народа России…» — отметил Олег Б.

«Вообще плевать, олигархи украли богатства народа России, а США — у них. Украсть у вора — не значит украсть», — подытожил John Doe.