Москва, 15 апреля 2022, 10:32 — REGNUM Российские военные уничтожили на Украине отряд польских наемников в количестве до 30 человек, сообщил 15 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.