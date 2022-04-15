Хабаровск, 15 апреля, 2022, 10:59 — ИА Регнум. В общежитии педагогического университета в Хабаровске днём 15 апреля произошло возгорание, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС по Хабаровскому краю

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

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На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны на место вызова был виден дым из окна комнаты на втором этаже. Было установлено, что горели вещи. Пожарные спасли одного человека, ещё 315 студентов и персонал вышли на улицу самостоятельно.

Площадь пожара — 15 кв. метров. Пострадавших нет. К ликвидации огня привлекались 50 человек и 12 единиц техники.

Причины возгорания будут устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, пожилая женщина не смогла выбраться из горящего дома в Биробиджане. Причиной пожара предварительно называют несоблюдение требований безопасности при использовании электрообогревателя.