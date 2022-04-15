Благовещенск, , 10:54 — REGNUM Зелёный лук стоимостью 910 рублей за килограмм и укроп по 895 рублей купил житель Благовещенска в одном из магазинов города. Он был удивлён и возмущён такими ценами, сообщило ИА AmurLife.

Цены растут

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«Это точно не мраморная говядина?» — пошутил благовещенец.

За 50 грамм лука мужчина заплатил 51 рубль, за 22 грамма укропа — 20 рублей. Фото зелени с ценниками он отправил в соцсети.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье зафиксировали рост цен на социально значимые продукты питания. За март сахар в регионе подорожал на 36%, соль — на 7%, гречневая крупа и макароны — более, чем на 5%.