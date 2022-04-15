Москва, , 10:37 — REGNUM Ракеты «Калибр», выпущенные с российского военного корабля, ударили по военному заводу на окраине Киева. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил 15 апреля на брифинге.

Пуск ракеты «Калибр» © Пресс-служба Минобороны России

Он уточнил, что удар высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» был нанесён в ночное время. На Жулянском машиностроительном заводе «Визар» в результате уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет.

«Количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на совершение киевским националистическим режимом любых атак террористического характера или диверсий на российской территории», — заявил Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель Минобороны также проинформировал о полном освобождении металлургического комбината имени Ильича в Мариуполе от украинских националистов.

Читайте также: В Киеве после серии взрывов объявили воздушную тревогу