Ярославль, , 10:31 — REGNUM Второй арбитражный апелляционный суд утвердил мировые соглашения между муниципальным АО «ПАТП-1» города Ярославля и компанией, которая требовала вернуть взятые в лизинг автобусы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Транспортная лизинговая компания» выиграла несколько дел о возврате более 50 автобусов из-за просрочки платежей со стороны «ПАТП-1». В свою очередь в мэрии города заявили, что возвращать автобусы не планируют, а все разногласия будут улажены мирным путём.

На погашение долгов предприятия из бюджета Ярославля было выделено в общей сложности 155 млн рублей. Судя по всему, эти меры помогли.

По данным суда, сейчас подписаны три мировых соглашения в общей сложности на 35 автобусов, которые ранее Арбитражный суд Ярославской области постановил вернуть. На это лизинговая компания пошла после того, как «ПАТП-1» погасило долги. Ещё ряд аналогичных дел находятся в стадии рассмотрения.

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