Березовский район, Красноярский край, 15 апреля, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Главе посёлка в Березовском районе Красноярского края предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 15 апреля в Главном следственном управлении СКР по региону.

Уголовное дело

Следствие предъявило чиновнику обвинение по двум эпизодам превышения полномочий в рамках расследования уголовного дела по факту незаконного отчуждения должностными лицами администрации посёлка двух земельных участков.

По версии следствия, в 2017 году глава посёлка незаконно заключил два договора купли-продажи земельных участков, расположенных на территории поселения. В итоге на основании постановлений администрации сельского поселения местный житель получил в собственность два земельных участка по заниженной стоимости. В дальнейшем приобретатель продал и подарил участки третьим лицам.

Администрациям посёлка и Березовского района причинён ущерб на сумму более 5 млн рублей.

Чиновник не признал вину. Следствие заявило перед судом ходатайство об отстранении главы посёлка от занимаемой должности. Суд удовлетворил его в полном объёме.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области начальник отдела полиции попал под уголовное преследование. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

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