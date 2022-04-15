Джакарта, 15 апреля, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо подписал постановление о 13-й заработной плате для всех госслужащих, военных и сотрудников полиции. Об этом глава индонезийского государства сообщил в Twitter.

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«Эта политика является формой признания вклада центральных и региональных чиновников в борьбу с пандемией COVID-19. Я надеюсь, что 13-я зарплата могут увеличить покупательную способность людей и помочь ускорить восстановление национальной экономики», — написал президент Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии предупредило жителей о возможности проливных дождей, сопровождающихся молниями и сильными ветрами, в ряде провинций Индонезии.