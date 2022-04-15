Санкт-Петербург, , 10:50 — REGNUM Число открывшихся и закрытых торговых площадей в Санкт-Петербурге в первом квартале 2022 года почти сравнялось. Однако активность петербургских арендаторов торговых площадей в ближайшие месяцы снизится, сообщили 15 апреля в пресс-службе консалтинговой компании ООО «Коллиерз Интернешнл».

Невский проспект Дарья Драй © ИА REGNUM

По оценке аналитиков, в первом квартале 2022 года доля свободных помещений на основных торговых коридорах Санкт-Петербурга увеличилась на 0,6 п. п. и составила 10,2%.

«Прирост уровня вакантности наблюдался на Большой Конюшенной улице и Старо-Невском проспекте (+2,7 п. п. и +2,1 п. п. соответственно), в то время как на Невском проспекте, Большом проспекте П. С. и улицу Рубинштейна показатель не изменился», — заметили в компании уточнив, что по состоянию на конец марта, на пяти ключевых торговых улицах города было временно закрыто 21 помещение, 11 из которых занимают магазины fashion-сегмента.

За минувшие три месяца года уровень ротации на ключевых торговых улицах составил 2,5%: всего вывески сменили 22 помещения, девять из которых заняли представители сегмента общественного питания.

«Суммарное число новых открытий в первом квартале немного уступило количество закрытий – 39 против 42. Наибольшую долю по числу закрытых заведений заняли одни из самых традиционно активных в ротации сегментов – «общественное питание» (38%) и «одежда и обувь» (26%)», — отметили специалисты.

Однако вскоре, как прогнозируют аналитики компании, данная ситуация изменится. Инфляция, снижение курса рубля, падение покупательской способности и спроса, разрыв прежних логистических цепочек и перебои в поставках оборудования станут серьезными препятствиями для открытия новых магазинов и ресторанов.

«На этом фоне уровень вакантности на ключевых торговых коридорах продолжит расти. Однако, вместе с увеличением экспозиции появляется и окно возможностей по аренде помещений в престижных локациях для существующих и новых компаний», — заметила заместитель директора департамента торговой недвижимости ООО «Коллиерз Интернешнл» Юлия Кузнецова.

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