* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Махачкала, , 10:28 — REGNUM В Дагестане вынесен приговор жительнице села Комсомольское Кизилюртовского района. Её признали виновной в участии в незаконном вооруженном формировании на территории Сирийской Арабской Республики. Наказание, назначенное бывшему члену ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), составляет всего пять лет лишения свободы условно, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

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Как было установлено в ходе следствия, с июля 2014 года подсудимая принимала участие в деятельности международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Сирии. Она помогала боевикам, обшивая их и готовя пищу, а также выполняя другие поручения. Задержали члена НВФ в августе 2021 года в аэропорту Внуково, когда она вернулась на родину.

«Суд приговорил Рамазанову к лишению свободы сроком на пять лет условно, с испытательным сроком на три года и ограничением свободы сроком на один год», — цитирует пресс-службу ФСБ Дагестана РИА «Дагестан».