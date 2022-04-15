Ростов-на-Дону, , 10:28 — REGNUM В Ростове-на-Дону установят отдельные нормативы для могил военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции России на Украине. Документ рассмотрят депутаты городской думы на ближайшем заседании муниципального парламента, передаёт ИА REGNUM.

Кладбище Krd.ru

Положение об оказании ритуальных услуг и содержании мест погребения в Ростове-на-Дону дополнят частью о захоронении погибших участников специальной военной операции на Украине. Тела бойцов предадут земле на Аллее героев (на Северном кладбище) или в квартале Мужества (на кладбище «Ростовское»). Под могилу выделят участок размером 2,3 метра на 1,5 метра. Высота памятника на могиле не должна превышать 1,2 метра, ограду ставить не разрешается.

В действующем документе указано, что под обычные захоронения в Ростове-на-Дону выделяются участки площадью не более 2,3 метра на 2,3 метра.