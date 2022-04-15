Заиграевский район, Бурятия, , 10:27 — REGNUM В Заиграевском районе Бурятии перед судом предстанут двое мужчин 31 и 23 лет, обвиняемых в разбойном нападении на автозаправочную станцию. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, налёт был совершён 14 ноября 2021 года.

Ограбление АЗС в Бурятии СУ СКР по Бурятии

По данным следствия, в ту ночь обвиняемые, вооружённые топором и охотничьим ружьём, приехали на станцию на микроавтобусе. Ворвавшись внутрь они разбили стекло в операторское помещение, напали на кассира и находившуюся с ней несовершеннолетнюю сестру.

«Один из нападавших, угрожая оружием и применяя насилие, заставил потерпевших лечь на пол. В это же время его соучастник похитил из кассы денежные средства в сумме 8400 рублей, после чего обвиняемые скрылись с места происшествия», — отметили в ведомстве.

Однако уже скоро нападавшие были задержаны бойцами ОМОН — их вычислили при помощи записи с камер видеонаблюдения. К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд.

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