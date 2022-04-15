Москва, , 10:27 — REGNUM Вооружённые силы России продолжают наносить удары по военной инфраструктуре Украины. В течение ночи оперативно-тактической авиацией были уничтожены 13 военных объектов. Об этом 15 апреля в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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«Среди них: два склада ракетно-артиллерийского вооружения и десять районов сосредоточения личного состава и украинской военной техники», — уточнил он.

Кроме того, по словам Конашенкова, армейской авиацией в районах Гусаровка и Волобуевка уничтожены скопления живой силы и украинской военной техники, в том числе: три опорных пункта, девять единиц бронетехники и автомобили различного назначения.

Как сообщало ИА REGNUM, за день 14 апреля российская артиллерия и ракетные войска нанесли удары по 132 военным объектам укронацистов. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, среди поражённых целей — четыре артиллерийские батареи и восемь пунктов управления, а также склад боеприпасов.

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Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены, в частности: 131 самолёт, 104 вертолёта, 245 зенитных ракетных комплексов, 448 беспилотников, 2188 танков и других боевых бронированных машин.

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