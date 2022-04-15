Москва, , 10:27 — REGNUM Минобороны России продолжило публикацию исторических архивных документов о зверских преступлениях украинских националистов в годы Великой Отечественной войны и послевоенные годы. Четвёртая часть рассекреченных материалов из фондов Центрального архива военного ведомства 15 апреля представляется на сайте ведомства в рамках проекта «Архивы помнят всё…».

Село Буковско после нападения бандеровцев

пресс-служба Минобороны РФ «Во многих архивных документах, опубликованных в мультимедийном разделе и описывающих зверства немецких фашистов в отношении советских граждан, отмечается причастность к этим преступлениям украинских националистов».

В опубликованных материалах приводятся свидетельства того, как украинские националисты, убивая людей, приписывали свои зверства советским воинам, стараясь очернить Красную Армию, запугать местное население, настроить его против советской власти. Также приводятся документы, рассказывающие о том, как немцы использовали националистов при создании структуры оккупационной власти.

Как сообщало ИА REGNUM, новые документы, свидетельствующие о зверствах украинских националистов в годы Великой Отечественной войны и после её окончания, обнародованы на сайте Минобороны России в мультимедийном разделе «Архивы помнят всё…».

Читайте ранее в этом сюжете: МО РФ обнародовало новые документы о зверствах украинских националистов