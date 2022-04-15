Москва, 15 апреля 2022, 10:26 — REGNUM Российский ЗРК С-400 в районе населённого пункта Городня Черниговской области Украины при возвращении на авиабазу сбил украинский вертолёт Ми-8, который 14 апреля совершил атаку на жителей мирного населённого пункта Климово в Брянской области, заявил 15 апреля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Как сообщало ИА REGNUM, об обстреле Украиной грайворонского села стало известно днём 14 апреля. Также к вечеру стало известно об обстреле другого села — Журавлёвка Белгородского района.
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