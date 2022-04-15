Лима, , 10:24 — REGNUM Похищение и изнасилование трехлетней девочки в Чиклайо, в северном перуанском регионе Ламбайяке, вызвало возмущение и гнев тысяч граждан Перу. Об этом пишет агентство EFE.

Полицейские в Перу Alex Proimos

Перуанцы вышли на улицы Лимы и других городов, чтобы потребовать справедливости в отношении ребенка.

Девочка Дамарис была объявлена пропавшей 12 апреля, а уже 13 апреля Национальная полиция нашла ее живой. После этого правоохранительные органы Перу арестовали предполагаемого преступника, ему 48 лет.