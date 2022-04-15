Ульяновск, , 10:23 — REGNUM В Димитровграде Ульяновской области планируют построить пешеходный мост через Мелекесс. Соответствующее извещение о подаче заявок опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Благоустройство Екатерина Калаева © ИА REGNUM

Заказчиком является муниципальное казённое учреждение «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов». Речь идёт о выполнении проектных работ (с изысканиями) для строительства в Димитровграде пешеходного моста через реку Мелекесс в районе Верхнего пруда.

Отмечается, что подрядчик должен будет определить в рамках проектных работ тип пешеходного моста (представив не менее трёх вариантов исполнения сооружения), его протяжённость и ширину, предусмотреть системы электроосвещения и видеонаблюдения, пешеходные пути к объекту и разработать проект благоустройства.

Начальная цена составляет 4 760 953 рубля. Источник финансирования – бюджет Димитровграда и субсидии из казны Ульяновской области.

Заявки завершат принимать 19 апреля. Согласно проекту контракта, на выполнение работ даётся 180 дней с учётом проведения государственной экспертизы проектной документации.