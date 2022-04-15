Уссурийск, Приморский край, , 10:52 — REGNUM В Уссурийске ночью 14 апреля загорелся ремонтный бокс, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС по Приморскому краю.

Пожар МЧС РФ

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На момент прибытия пожарных бокс был полностью охвачен огнём. В результате пожара мастерская и три автомобиля, которые находились внутри, сгорели. Общая площадь — около 60 кв. метров. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Всего в тушении было задействовано четыре единицы пожарной техники и 14 человек личного состава.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнеингашском районе Красноярского края возбуждено уголовное дело по факту гибели ребёнка при пожаре.