Мариуполь, ДНР, 15 апреля, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Силами России и ДНР металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе освобождён от украинских националистов. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил 15 апреля на брифинге.

Uk-Kamelot Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича

Он уточнил, что металлургический комбинат удалось полностью освободить в результате наступательных действий. В этой операции участвовала группировка российских войск и подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики.

Мариупольский металлургический комбинат — крупнейшее промышленное предприятие на территории Приазовья и бывшей Донецкой области Украины.

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