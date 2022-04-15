Пермь, 15 апреля, 2022, 10:21 — ИА Регнум. В Перми перекроют движение транспорта по двум улицам. Причиной в мэрии называют снос аварийного дома.

Oblast45.ru Дорожный знак

Снос дома № 20 по ул. Боровой запланирован на 16–17 апреля. Для движения транспорта вне доступа окажутся улицы Боровая и Углеуральская. Автомобилистов просят быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.

Напомним, в Пермском крае за первый квартал 2022 года в рамках нацпроекта расселили более 5 тыс. квадратных метров аварийного жилья. Регион входит в число лидеров по расселению аварийного жилищного фонда в России.