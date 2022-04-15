Москва, 15 апреля 2022, 10:19 — REGNUM Российский танк Т-80БВ, попав в засаду в ходе спецоперации на Украине, выдержал попадание нескольких ракет противотанковых комплексов, позволив экипажу отразить атаку противника. Об этом рассказал командир танкового взвода в видеоролике, опубликованном 15 апреля Минобороны России.
По словам командира, взвод сопровождал колонну колесной техники, во время следования колонна попала в засаду.
По танку во время отражения атаки попали украинские снаряды, но в дальнейшем экипаж «разобрался, собрался с мыслями и начали уже непосредственно выполнять свою работу, отражать атаку».
За проявленные героизм танкистам прямо на передовых позициях были вручены медали «За отвагу».