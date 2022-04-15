Москва, 15 апреля, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Российский танк Т-80БВ, попав в засаду в ходе спецоперации на Украине, выдержал попадание нескольких ракет противотанковых комплексов, позволив экипажу отразить атаку противника. Об этом рассказал командир танкового взвода в видеоролике, опубликованном 15 апреля Минобороны России.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Т-80 с дополнительными противокумулятивными решётками

По словам командира, взвод сопровождал колонну колесной техники, во время следования колонна попала в засаду.

«Но наш танковый взвод отразил атаку противника. В ходе боя уничтожили два бронетранспортера и несколько расчетов противотанковых управляемых комплексов ВСУ в засадах. Все автомобили добрались до пункта назначения», — сообщил он.

По танку во время отражения атаки попали украинские снаряды, но в дальнейшем экипаж «разобрался, собрался с мыслями и начали уже непосредственно выполнять свою работу, отражать атаку».

За проявленные героизм танкистам прямо на передовых позициях были вручены медали «За отвагу».